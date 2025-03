Ambrosini a guardare il Milan Futuro: è nella lista di Furlani come Head of Football

Getty Images

: la giovane formazione Under 23 rossonera, infatti, è impegnata nel 34° turno del Girone B del campionato di Serie C contro il Campobasso. Una gara assolutamente fondamentale per la squadra allenata da Massimo Oddo, chiamati a vincere per avere ancora possibilità di salvarsi almeno attraverso i playout ed evitare una clamorosa retrocessione in Serie D.: sugli spalti, infatti, come riportato da MilanNews, c’è l’ex capitano del Milan, nonché attuale opinionista di Dazn e Amazon Prime Video, Massimo Ambrosini. Nella zona dedicata ai dirigenti è seduto Johan Kirovski.

, come sottolineato da Calciomercato.com,– che abbia come focus occuparsi delle dinamiche fra campo e istituzioni - all’interno dell’organigramma meneghino. Ambrosini, così come Demetrio Albertini, risponde a un identikit preciso che incarna i valori del milanismo e che possiede una certa esperienza nel mondo del calcio.