Ambrosini: "Approccio? Inspiegabile, il Milan è incapace di gestire l'inizio delle partite"

40 minuti fa



Un approccio che non riesce a essere corretto: il Milan ha subito l’ennesimo goal in avvio di gara. Anche contro il Napoli, la formazione rossonera guidata da Sergio Conceicao, ha preso una rete evitabile a inizio partita. Questa volta, la firma è stata di Matteo Politano che ha sfruttato le indecisioni difensive di Pavlovic e di Theo Hernandez e si è infilato per poi battere in solitaria Mike Maignan.



Una situazione davvero inspiegabile a cui Massimo Ambrosini, ex capitano dei rossoneri e oggi opinionista, a DAZN, ha provato a chiarire così: “Inspiegabile e difficile dargli una ragione. La squadra è forte, ma incapace di gestire l’inizio delle partite. Avrebbe meritato alla luce di quanto fatto nel secondo tempo, ma fino a che è stato in partita il Napoli ha giocato meglio”.