Ambrosini avverte: "Il Milan non può accontentarsi di due coppe, l'obiettivo era il 4° posto"

Getty Images

L'ex centrocampista e capitano del Milan,, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport per spiegare il momento attuale della formazione guidata da Sergio Conceicao, in particolar modo concentrandosi sulla finale di Coppa Italia che vedrà i rossoneri affrontare mercoledì sera il Bologna: "La sfida di campionato di venerdì ha detto che la finale sarà equilibrata e che il Bologna dovrà avere un’attenzione estrema, altrimenti verrà punito dalle individualità del Milan”."Se il ko di San Siro rischia di pesare per il Bologna? No. In finale si azzerano tutti i pensieri su passato e futuro. L’unico obiettivo è alzare la coppa. Il Milan venerdì aveva la testa più libera del Bologna, in corsa per la Champions. La Coppa Italia invece è un obiettivo comune: non so chi avrà più pressione, ma il carico emotivo ci sarà per tutti".

– “La squadra adesso ha una quadratura e un’energia migliore rispetto a qualche mese fa. Il Milan ha sempre avuto una rosa forte, ma un contesto collettivo oliato esalta le qualità dei singoli: è il caso di Leao e Theo, ma anche di Reijnders e Tomori”."Troppe volte non ha sfruttato l’occasione per mostrare le proprie qualità.".