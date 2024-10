Getty Images

Ambrosini: "Daniel Maldini? Prepariamoci al fatto che possa giocare per Juventus o Inter"

20 minuti fa



Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato di Daniel Maldini, fresco di esordio in nazionale: "Dobbiamo prepararci - le sue parole a Radio Serie A - al fatto che possa magari fare un percorso diverso e andare a Juve o Inter. Diventerà di quel livello lì? Non lo so, per il momento non lo è ancora, però ha messo un mattoncino in più rispetto ad un anno fa in termini di colpi e presenza in campo. Non so dove possa arrivare, ma deve tenere alto il livello dell'ambizione, perché a livello di coraggio, tecnica e fisico ce l'ha".