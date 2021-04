Dagli studi di Sky, Massimo Ambrosini ha commentato così la situazione dell’attacco del Milan: “Le speranze Champions passano tanto da Ibrahimovic, considerando che Mandzukic non è in condizione, Leao non è una punta e Rebic è meno incisivo rispetto alla passata stagione. Il Milan è una squadra che ha perso convinzione e attraverso la sola presenza di Ibra può ritrovarla: diventa decisivo. Belotti? Fatico a credere che possa rimanere al Torino. Belotti deve andare in una squadra che gioca perchè se Ibrahimovic sta bene gioca lo svedese. Deve andare in una squadra che lo fa sentire protagonista e in cui può fare un ulteriore step di crescita”.