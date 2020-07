Così Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan, ha parlato a Il Mattino di Ibra e non solo verso il match di stasera: “Sarebbe stato bello vedere Zlatan giocare in azzurro. Avrebbe esaltato il San Paolo, anche in quest'ultima parte di carriera. Rino, invece, sta disegnando il suo futuro anche con la scelta di Mertens. Il belga gli consente di fare un certo tipo di gioco con i risultati che si stanno vedendo. Anche se da allenatore, Ibra lo prendo sempre e comunque. Ma, il Gattuso allenatore sta mettendo dentro sempre più conoscenze, una serenità diversa che gli deriva da tutte le sue esperienze”.









SIMILI - “Sono stati due atleti straordinari. Ibra, però, è più provocatore, mentre Rino è più concreto. Ora, Rino è anche più razionale rispetto a prima. Diciamo che sono tendenzialmente due istintivi, ma Gattuso da quando fa l'allenatore è stato costretto a perdere il puro istinto. Ma, ripeto, il club che li tessera, deve esser consapevole di avere gente che ha in testa solo la vittoria”.