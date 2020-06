“Theo ha dimostrato di poter restare in questo Milan. Anche Bennacer, dopo un inizio difficile, è riuscito a dimostrare grandi cose. Leao deve dimostrare ancora molto, è una sorpresa interessante, mentre Rebic è sicuramente un giocatore importante, ma non può tenere tutto il peso dell’attacco sulle sue spalle. Paquetà potrebbe essere sacrificato – riferisce Ambrosini -. Il Milan ha delle basi da cui ripartire e, in un certo senso, deve farlo con coscienza e secondo i dettami della dirigenza e della guida tecnica”. Il pensiero di Massimo Ambrosini a Sky.