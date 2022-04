Darwin Nunez del Benfica e Nkunku del Lipsia sono due degli uomini mercato più chiacchierati, seguiti in Italia da Inter, Milan, Juve e non solo. L'ex centrocampista del Milan e oggi commentatore tv, Massimo Ambrosini, li ha suggeriti alla Gazzetta dello Sport ai top club italiani e al Milan in particolare.



MERCATO - "Non servono rivoluzioni: la base è ottima e va puntellata rinforzando le zone del campo in cui il Milan ha sofferto di più. Un esterno destro, un trequartista e un centravanti. Mi piace Darwin Nuñez del Benfica, ma tutto dipenderà da quali cifre saranno investite. Nkunku del Lipsia è un altro profilo che mi stuzzica