Massimo Ambrosini analizza a DAZN il successo ottenuto dalla Juventus sul Lecce: "La Juventus non ha fatto una buona partita dal punto di vista stilistico, non è stato un grande spettacolo perché i ritmi erano bassi. La buona notizia per Allegri sono i pochi rischi corsi, ma dal punto di vista della reazione il Sassuolo ha lasciato un po' di scorie dal punto di vista del coraggio e della precisione tecnica. Quella di oggi è stata una Juve che se si fosse confrontata con un livello diverso avrebbe fatto fatica. Le prossime gare contro Atalanta, Torino e Milan saranno test decisivi per capire la Juventus dove si vuole mettere".