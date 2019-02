Massimo Ambrosini, a Sky Sport, ha parlato così del Milan: “Il Milan in rosa ha Cutrone che vive della grinta. Il Milan ha fatto due operazioni che devono portare il Milan in Champions, altrimenti la valutazione è di un altro tipo. È rischioso. La rinuncia a Higuain è pesante. Se la società non è convinta probabilmente fa anche meno per trattenerlo ma se un giocatore è forte non lo puoi cedere alle prime difficoltà. Dal punto di vista tecnico va valutato quanto può essere funzionale. Per quanto Piatek stia facendo benissimo, non so quanti attaccanti migliori di Higuain siano passati per la Serie A”.