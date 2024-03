Ambrosini: ‘Pioli ha dimostrato che…’

2 ore fa



Massimo Ambrosini, doppio ex di Fiorentina-Milan, parla a Radio Bruno: "La Fiorentina è una squadra matura per affrontare una competizione come la Conference League e le risorse ci sono. L'anno scorso ha fatto un percorso che dà consapevolezza. La Conference permette anche qualche passo falso. la Fiorentina è pronta per arrivare ancora in fondo. Il Milan penso che punterà tanto sull’Europa League. Son due squadre che stanno bene, il Milan si è sistemato dopo un periodo complicato. Battezzare un obiettivo è difficile, ma i punti sabato servono paradossalmente più alla Fiorentina che al Milan per alimentare i sogni di classifica. Non mi è mai capitato di vivere una situazione come quella accaduta con Barone nonostante la lunga militanza nel calcio. I fiorentini hanno un cuore grande, sono stati messi a dura prova e hanno dimostrato un attaccamento e un affetto particolari. Si dice che Vincenzo (Italiano ndr) andrà in un'altra squadra e sarà interessante la sua prossima scelta. In tanti lo vorranno e si è meritato di confrontarsi in un'altra realtà. Pioli ha vinto al Milan e fatto vedere di poter mantenere le proprie ambizioni anche con un club con pretese diverse, più alte. La prossima squadra di Italiano? Certamente una votata a giocare a pallone, il Napoli andrebbe bene”.