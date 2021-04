Intervenuto a Sky Sport, Massimo Ambrosini ha parlato di Andrea Belotti: "Ha fatto prestazioni quasi commoventi. E' cresciuto per presenza e tecnica: potevamo imputargli qualche carenza, invece è cresciuto molto. Futuro? Faccio fatica a pensarlo al Torino, ma non lo vedo come alternativa a Ibra. Belotti deve andare a giocare, non può fare la riserva. Roma? Può essere una soluzione".