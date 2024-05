Ambrosini sul Milan: “Conte? Discorso di coerenza ed economico”

24 minuti fa



Massimo Ambrosini commenta così a DAZN perché secondo lui il Millan non ha mai preso in considerazione Antonio Conte: "Perché il Milan non ha mai preso in considerazione Conte? Per tutto quello che abbiamo detto prima e penso anche un discorso economico. Nel senso, adesso non so le cfire quali possono essere dell'uno e dell'altro, ma indubbiamente l'aspetto economico ma il fatto che scegli un allenatore per dei prinicipi chiari. Quando parlo di coerenza parlo di quello".