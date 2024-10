Ambrosini sulla difesa del Milan: “Alla lunga la paghi se continui a cambiare i centrali”

un' ora fa



Il Milan è sceso in campo contro il Napoli con l’inedita coppia difensiva formata da Thiaw e Pavlovic, solo panchina per un titolare come Tomori. Ambrosini, talent di DAZN, ha espresso tutta la propria perplessità per la strategia di Fonseca: "Gabbia per questa squadra è il difensore più affidabile che hanno. L'assenza di Tomori? Continuare a cambiare i centrali un po' alla lunga la paghi".