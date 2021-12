L'ex centrocampista Massimo Ambrosini ha analizzato il possibile mercato del Milan a gennaio: "Davanti non hanno esigenze, se ci sono Ibra e Giroud sono a posto perché non è una squadra costruita per giocare con due punte. A centrocampo dovrà alzare il rendimento Bakayoko, e a destro Florenzi è in ripresa. Non vedo grandi criticità".