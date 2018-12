Amburgo non sta passando un Natale felice, dal punto di vista calcistico: per la prima volta nella storia la squadra anseatica si trova infatti in Zweite Bundesliga, la seconda serie del calcio tedesco, e non in Bundes, come nel resto dell'esistenza del club. Nonostante questo gli uomini di Hannes Wolf sono primi in classifica e per aiutare i tifosi più giovani a distrarsi durante l’attesa del Natale, il club ha pensato di creare un calendario dell’avvento: il problema è che in decine di casi il calendario è stato stampato male e al suo interno si trovano buoni spesa per gli shop del Werder Brema, storica rivale dell’Amburgo.



INCREDIBILE ERRORE - Questo perché la ditta che ha fabbricato il calendario dell'avvento per i tifosi dell’Amburgo è la stessa che ha preparato quello per i sostenitori del Werder: in alcuni casi le sorprese pensate dal Brema sono finite al posto dei gadget dell’Amburgo. Un esempio? Ecco il contenuto di una casella: "Qual è stato il derby del nord vinto contro l’Amburgo con il risultato più rotondo?". Non il massimo, diciamo.