Amburgo, il tempo torna a scorrere: è di nuovo Bundesliga dopo 7 anni, i protagonisti

Getty Images

Sei titoli di Germania, tre coppe nazionali e un ruolo di primissimo piano con il fregio di non essere mai retrocessi in Zweite Bundesliga, la Serie B tedesca. Questo era l'fino a 7 anni fa, quando l'orologio che troneggiava sulle tribune del Volkspark Stadion segnava 54 anni e 261 giorni di permanenza nella massima serie. Un lutto vero e proprio, l'arresto del tempo, la prima retrocessione,

Con l'ultimo successo, infatti, i Dinosauri hanno messo 4 punti tra sé e la terza in classifica, l'Elversberg, mentre il Colonia secondo ha ancora bisogno dell'aritmetica. E dire che la stagione era iniziata in maniera zoppicante per l'Amburgo, con un paio di sconfitte pesanti contro proprio l'Elversberg e l'Eintracht Braunschweig., già traghettatore nella prima parte del 2024 dopo l'esonero del precedente tecnico Tim Walter. Polzin, tenendo fede al proprio nome di battesimo, ha fatto una vera e propria magia portando l'Amburgo alla risalita dopo tanti anni.

La squadra è stata trascinata dal goal di, 30enne con tanta esperienza in Bundesliga acquistato dal Colonia e capocannoniere del torneo con 22 reti. Sempre in attacco, eccocon 9 reti e l'ala sinistra franco-ivoriana, mentre la vera sensation è il 23enne, 14 reti in campionato. In difesa, accanto a capitan Schonlau, ecco l'ex Genoa, mentre a centrocampo si segnala Adam Karabec, il giocatore di maggior valore in rosa, 21 anni, 3 goal e 8 assist. Tutti loro, con un adeguato aiuto dal mercato estivo, lotteranno per