Dato ormai l'addio al Borussia Moenchengladbach, che ha guidato nelle ultime due stagioni e mezzo, Dieter Hecking ha già trovato una nuova panchina: da quest'estate sarà il nuovo allenatore dell'Amburgo, che ha appena fallito il ritorno in Bundesliga. Per centrare nella prossima stagione l'obiettivo promozione, il club anseatico ha deciso di separarsi da mister Hannes Wolf ed affidarsi a un profilo di grande esperienza come Hecking, che prima del Gladbach ha allenato squadre del calibro di Hannover, Norimberga e Wolfsburg. Per il tecnico classe 1964 è quindi una discesa in Bundesliga 2 finalizzata a riportare nel massimo campionato tedesco una nobile decaduta.