Amelia a CM: "A Sondrio ha funzionato tutto, ora mi piacerebbe salire di categoria"

Sondrio

Il suoha conquistato lasenza dover passare dai playout., arrivato alla guida del club valtellinese a dicembre, ha raccolto una situazione, ma alla fine, grazie a una serie di risultati positivi, ha tirato fuori la società da una situazione di classifica complicata."Ho trovato un ambiente che stava attraversando leclassiche di una squadra neopromossa - ha raccontato Amelia ai microfoni di Calciomercato.com - In fondo, a parte l'inserimento di alcuni giovaniil direttore credeva molto nel gruppo e nei giocatori e alla fine ha avuto ragione".

A Sondrio Amelia ha trovato una realtà tutt'altro che rinunciataria: "Si tratta di unail calcio è ripartito 4 anni fa e da quando è arrivato il direttoreha fatto il doppio salto fino alla D. È stato lui a convincermi ad accettare questa sfida che era molto difficile. Ma ci sono buonissime strutture e c’è volontà di migliorarle ed integrarle. Mi auguro che si possa migliorare ancora".Nonostante le buone intenzioni, però, la stagione non era cominciata nel migliore dei modi e a metà stagione la situazione di classifica si era fatta: "L’ambiente squadra e la tifoseria erano un po' abbattuti - racconta Amelia - perchéma c'era tanta voglia di capire se si potesse fare il cambio di passo col nuovo allenatore e voglio sottolineare che, pur di aspettare me, il direttore aveva deciso di lasciare la squadra in gestione allo staff ma senza allenatore per alcune partite.

A un certo punto della stagione, finalmente, il Sondrio ha svoltato: "Il cambio di marcia è avvenuto nel momento in cui ho capito che, ognuno con un carattere diverso e provenienti da tutto il mondo. Le prime partite, nelle quali abbiamo incontrato le prime della classe,che c’era ma poi siamo partiti per risalire la classifica con grandi prestazioni".L'ottimo finale di stagione ha alimentato persino qualcheper ciò che poteva essere: "Ho qualche rimpianto per alcune partite che potevamo chiudere e invece siamo riusciti addirittura a perdere nei minuti di recupero per la troppa voglia di vincere, altre partite potevo gestirle meglio ma alla fineCredo che questo gruppo avrebbe potuto puntare anche a una posizione a ridosso dei, ma ci stava anche scottarsi con la categoria".

Amelia non nasconde di aver vissuto deidal punto di vista umano e professionale: "Ha funzionato la, con un Presidente che ha saputo fare il Presidente e con il quale ho instaurato un rapporto di. Mai un ritardo nei pagamenti, mai una parola fuori posto e soprattutto tanta fiducia nel mio operato. Il rapporto col Direttore, poi, mi ha permesso di lavorare in maniera mirata sui singoli giocatori eDal punto di vista tattico ho cambiato diversi moduli, di base mi piace giocare conma alla fine è fondamentale l'interpretazione delle situazioni e degli avversari".

Cosa ci sarà, adesso, neldi Marco Amelia, adesso, dopo il meritato riposo? "e continuiamo a programmare per il. Non nascondo che, ma voglio anche fare il mio mestiere dove posso essere supportato".