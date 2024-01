Amelia a CM: '#Milan, puoi toglierti soddisfazioni. Pulisic una sorpresa. Su Maignan migliore al mondo...' pic.twitter.com/RkIf7F2L72 — calciomercato.com (@cmdotcom) January 10, 2024

, ex portiere del, a margine della prima del film 'Chi segna vince' ha parlato a Calciomercato.com: "Lo spogliatoio è con mister Pioli. E' una stagione in cui sono cambiati tanti giocatori e ci sono stati tanti infortuni. Ma il Milan è a -7 dal primo posto e terzo in classifica. E' fuori dalla Champions League per differenza reti, quindi un po' per sfiga se vogliamo chiamarla così. Ha avuto problemi, ma ha tutte le possibilità per rimettersi in carreggiata proprio grazie alla grande fiducia che la società ha dato a Pioli e al suo staff, dall'avvento di Ibrahimovic che può dare un valore in qualunque ruolo. Credo che la stagione del Milan sia stata molto altalenante ma non è ancora finita e sono convinto che il Milan si toglierà soddisfazioni".- "Il Milan merita quella posizione, ha un punto in più dell'anno scorso ed è ancora in corsa per approfittare dei passi falsi di chi sta davanti. Con tante difficoltà che ci sono state, gli infortuni, dover gestire tanti arrivi dal mercato, giocatori molto bravi che in maniera netta hanno fatto anche la differenza per tante partite. Credo che questo terzo posto è qualcosa di positivo, ma il Milan può tirare fuori qualcosa di più. Però sento e percepisco dall'interno dello spogliatoio grande fiducia e grande voglia di fare un girone di ritorno importante".- "Credo che Maignan faccia bene a sentirsi il numero uno al mondo, deve ragionare così perché ha le qualità per esserlo. E' tra i migliori al mondo, c'è anche Donnarumma, c'è Courtois, sicuramente per quello che ha fatto vedere negli ultimi anni è tra i migliori. Sceglierne uno è difficile perché c'è tanta concorrenza, però Maignan è stato determinante per i risultati del Milan".- "La squadra che ha sorpreso di più è il Bologna. Ho fatto il corso allenatore e ho studiato Thiago Motta nel suo modo di fare l'allenatore e i suoi miglioramenti. Avevo visto qualcosa di positivo, quindi il Bologna lì è una sorpresa ma neanche troppo per quello che abbiamo studiato. Come giocatore non mi aspettavo un impatto così importante nel nostro campionato di Pulisic. L'ho seguito tanto, ha fatto tanti cambiamenti di carriera ed è entrato a gamba tesa nel Milan. Non è facile nel campionato italiano, soprattutto per un giocatore che ha una costituzione esile, dotato di grande tecnica".