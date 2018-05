“Capitano a tutti, a me anche più che a lui. Sul tiro di Douglas Costa è una rilassatezza su un tiro bello, ma parabile da un portiere come lui. Ci era arrivato, ma poi la palla è andata dentro. Quello che è successo la scorsa estate ha creato delle difficoltà, ha complicato tutta la situazione e tutto il suo percorso di crescita. Ricordiamoci che un ragazzo a cui è stato chiesto di essere adulto fin dai 15 anni, ha fatto 19 anni tre mesi fa e ha già oltre 100 presenze in rossonero. La condizione mentale? Ieri ha fatto degli errori, ma anche delle cose straordinarie, non so se può influire la condizione mentale, ma sicuramente non è stato facile gestire tutto questo contesto per lui dall’Europeo in poi. Non è facile vedere quei soldi fin in campo, fa male. Il ragazzo ha le spalle larghe per rifarsi e si rifarà subito. Parlando con Abbiati dissi che per lui le difficoltà sarebbero arrivate, come anche gli errori, è normale, la cosa fondamentale sarà l’ambiente Milan che dovrà supportare un ragazzo di 19 anni con un talento incredibile che può essere il futuro del Milan e anche della Nazionale italiana per il dopo Buffon”. Così Marco Amelia a Radio 24 su Gianluigi Donnarumma.