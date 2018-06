Marco Amelia è intervenuto ai microfoni di Premium Sport per commentare la prestazione di Douglas Costa contro il Costa Rica: “Ha cambiato la partita e anche Neymar ne ha tratto giovamento”, ha dichiarato Amelia parlando dell'esterno della Juve. “Spacca le partite come alla Juve ma io lo farei sempre giocare dal 1’ perché alla lunga stanca gli avversari. E’ fortissimo nell’uno contro uno e in occasione del secondo gol è stato altruista passando la palla a Neymar invece di calciare in porta. E’ molto professionale, oggi lo ha dimostrato anche nel Brasile.”