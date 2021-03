Comincia alla grande nelle acque di Auckland la sfida che vale la Coppa America per Luna Rossa. Dopo le prime due regate, l'imbarcazione italiana è in parità nel duello con New Zealand: 1-1. E dimostra di potersi giocare fino in fondo il trofeo più prestigioso della vela contro i maestri neozelandesi.



New Zealand vince il primo confronto, partendo in testa e impedendo a Luna Rossa di avvicinarsi. Ma nella seconda regata le parti si invertono, nonostante le condizioni di vento siano favorevoli agli avversari, e la nostra barca riesce a prevalere con 7 secondi di vantaggio. Un'impresa realizzata davanti a migliaia di.neozelandesi che hanno invaso le acque di Auckland per assistere al confronto.



Dopo il giorno di pausa, previsto per domani, la sfida ricomincia venerdì con altre due regate. Si andrà avanti finché una delle due non sarà arrivata a 7 successi, prendendosi la Coppa America.