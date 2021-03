Non si rompe la parità nell'edizione 2021 della Coppa America, che si sta confermando come una delle più equilibrate dal 1983. In una notte di continui colpi di scena, prima Luna Rossa domina su New Zealand nella quinta regata di America's Cup, poi sbaglia completamente partenza nella sesta e si condanna a un inseguimento senza speranza: dopo tre giornate la sfida è sul 3-3.



GARA 5 -Nel campo di regata della baia di Auckland, la barca italiana è stata in testa fin dall'inizio della prova. E' riuscita a mettere subito fra sè e la rivale un vantaggio intorno ai 30 secondi con cui ha potuto controllare la gara dei neozelandesi. Il distacco è arrivato fino a 420 metri nella seconda metà della gara.



GARA 6 - New Zealand ha trovato subito il vento giusto e con una sorprendente agilità è schizzata via come un bolide; Luna Rossa è stata invece lenta, e costretta a un impossibile inseguimento; infatti non è mai entrata davvero in gara, e all'arrivo ha accumulato un minuto e mezzo di distacco.



PROGRAMMA - Domani due nuove sfide nel mare di Auckland, gara 7 e gara 8. Conquisterà la Coppa America, il più antico e prestigioso trofeo velistico del mondo, la barca che vincerà 7 regate.