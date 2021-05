. Come avviene in questi casi, è una rincorsa all’anagrafe:, che debuttarono nel nostro campionato all'età di 15 anni e 280 giorni, entrambi attaccanti, prima apparizione di, prima ancora che un giocatore. E così per sei giorni di differenza il record oggi appartiene a questo ragazzo nato a Bassano del Grappa e cresciuto nelle giovanili del Lanerossi Vicenza. Sinisa Mihajlovic l’aveva avvertito, già prima della sfida contro l'Atalanta.e gli ha dato la prima spinta, come un padre quando accompagna suo figlio dopo aver tolto le rotelline alla bici. Data da circolato rosso: 12 maggio 2021, Bologna-Genoa 0-2. Se ne sono accorti in pochi, ma con Amey ha debuttato in A un altro ragazzino, il polacco Kapcer Urbanski, 16 anni compiuti a settembre. Ma questa è la storia di Wisdom Amey., sia laterale che centrale, è alto, 190 centimetri, ha un fisico già strutturato ed ha una tempra da combattente, qualità che l'hanno già proiettato nel giro delle nazionali giovanili, con tappa nell’Under 17. Quando a fine aprile Mihajlovic - causa emergenza difensiva - lo ha convocato con i «grandi», Wisdom si è messo subito d'impegno, con una forza di volontà che ha fatto breccia nell’allenatore del Bologna.. E’ stato lui - ai tempi del Milan - a far debuttare il giovanissimo Gigio Donnarumma (16 anni e 8 mesi) e fu sempre lui - da giocatore, ai tempi della Roma - a suggerire a Vujadin Boskov che un ragazzino - si chiamava Francesco Totti - meritava una chance. Era Brescia-Roma del 28 marzo 1993.(26,8 anni) e dove spesso si resta giovani per sempre e non si viene considerati mai pronti. Il futuro gioca dalla sua parte.Eppure, andando a considerare la top10 dei più giovani debuttanti in Serie A, scopriamo che - accanto a un paio di campioni acclarati - compaiono anche delle meteore.y del Calcio Italiano che fece la sua apparizione con l'Alessandria a 15 anni e 288 giorni, nel finale di campionato 1958-59.esordì nel massimo campionato addirittura nel 1930. Aveva 15 anni e 294 giorni, giocava nella Cremonese, ma un destino cattivo lo stava aspettando. Morì giovanissimo, a 23 anni, durante uno scontro di gioco. La sfortuna ha accompagnato anche, talento del Bologna di fine anni ’80, che esordì a 15 anni e 298 giorni. Se n’è andato a 21 anni, incidente stradale. La curva della Spal - la squadra in cui giocava all'epoca - gli è stata intitolata.- 15 anni e 323 giorni per lui - occupa il 7° posto nella top 10. A lanciarlo nell’agosto del 2017 è stato Juric, a quel tempo sulla panchina del Genoa. Sono passati quattro anni e il ragazzo - oggi al Verona - deve ancora trovare la sua dimensione. Ha avuto una bella carriera invece, bulgaro scovato da Corvino e fatto debuttare da Delio Rossi nel Lecce a soli 15 anni e 346 giorni (era il 2002). Predestinato lo è stato di sicuro: aveva 16 anni e 2 giorni quando mise piede in Serie A, lanciato da Adelio Moro, 21 maggio 1995, Reggiana-Brescia 2-0. Decimo e ultimo nella top 10 è un altro calciatore in attività, debuttante con il Genoa:(16 anni e 55 giorni) ed è stato Gasperini - dicembre 2008 - a darti fiducia per primo.