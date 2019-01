Si chiamano ​i quattro arrestati tunisini accusati di ​associazione con finalità di terrorismo internazionale. A chiedere il processo è stato il pubblico ministero Roberto Sparagna nell’udienza preliminare celebrata davanti al gup Giulio Corato. A riportare la storia è Il Corriere di Torino che parla dei quattro amici di ​Wael Labidi, lui si un miliziano dell'Isis morto per la Jihad in Siria. Wael aveva vissuto per alcuni mesi a Torino dove si ​era fatto immortalare in piazza San Carlo e poi ai piedi della Mole, postando le foto su Facebook e commentato entusiasta il suo amore per lo stile di vita italiano e per la Juventus, ma era tutto un bluff.