Amian tra il Bologna e il City Group: c'è il Palermo, ma può finire al Girona

Kelvin Amian è pronto a lasciare lo Spezia che naviga in acque burrascose in Serie B: su di lui c'è il Bologna di Thiago Motta, con cui ha già lavorato in passato, ma l'offerta del Palermo è migliore. Per Il Secolo XIX ci sono 3,5 milioni e il cartellino di Edoardo Soleri, valutato 500mila euro, sul piatto. Qualora i rosanero non dovessero salire in Serie A, nella prossima stagione Amian potrebbe essere spedito al Girona, che a sua volta potrebbe dover rinunciare a Yan Couto.