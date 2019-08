Il Mattino torna sulla questione Icardi-Napoli: "«Amica mia, come stai?». Suona, più o meno, così, l’inizio di ogni telefonata, l’ultima arrivata nelle scorse ore. Perché, il rapporto che lega Aurelio De Laurentiis e Wanda Nara è quello di due dello star system che si trovano gradevoli, simpatici e, forse, anche terribilmente funzionali l’uno per l’altro.

C’è da registrare un nuovo contatto, il patron del Napoli è fine oratore ma ha anche ascoltato con attenzione la sua interlocutrice nel corso di lunghe chiacchierate delle ultime 48 ore: De Laurentiis e la moglie-agente di Icardi hanno continuato a dialogare sulle prospettive, sugli scenari, trovando un accordo sull’eventuale ingaggio di Icardi e sulla questione diritti d’immagine. Insomma, il presidente azzurro ha quasi convinto Wanda Nara ad accettare la destinazione partenopea.

Il nodo, al netto di un accordo non trovato ma comunque vicino con l’Inter, resta la volontà del calciatore. Icardi ha manifestato nuovamente alla moglie la volontà di restare all’Inter, soprattutto ora che la Juventus pare defilarsi definitivamente. Salvo colpi di scena"