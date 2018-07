Amichevole di lusso per la Lazio di Inzaghi, che affronterà l'Arsenal del nuovo corso Emery, orfana di Wenger. Sabato 4 agosto la squadra biancoceleste a Stoccolma la squadra biancoceleste affronterà i Gunners, prima di volare per la seconda fase del ritiro in Germania. Un test probante, per valutare e mettere il punto sul lavoro svolto ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro estivo. Ecco il comunicato della Lazio: "Sabato 4 agosto, presso la Friends Arena di Stoccolma, la S.S. Lazio disputerà un’amichevole internazionale contro l’Arsenal F.C. La squadra di Simone Inzaghi quindi, prima di affrontare il ritiro in Germania, incontrerà i Gunners del neo tecnico spagnolo Unai Emery per un test di lusso.La partita è in programma alle ore 20.00".