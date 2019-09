Doppietta di Muriel in amichevole contro il Brasile. L'attaccante dell'Atalanta ha segnato prima su rigore e poi su assist di Duvan Zapata sempre nel primo tempo, poi nella ripresa Neymar ha pareggiato i conti.



Nazionali - Amichevoli



Brasile-Colombia 2-2

19' Casemiro (B), 25' rig. e 34' Muriel (C), 58' Neymar (B)



Stati Uniti-Messico 0-3

21' Javier Hernandez, 78' Gutierrez, 83' Antuna



Costa Rica-Uruguay 1-2

42' De Arrascaeta (U), 48' Celso Borges (C), 90' Jonathan Rodriguez (U)