Amichevoli: Francia in campo senza Mbappé LIVE anche Georgia e Slovacchia

Redazione CM

un' ora fa



Non solo l'Italia in campo nell'ultima domenica prima dell'inizio degli Europei. Tocca stasera, tra le altre, anche alla favoritissima Francia che scalda i motori contro il Canada e senza Mbappé. Ultimo test anche per due potenziali sorprese della rassegna: la Slovacchia che sfida il Galles e la Georgia che se la vede col Montenegro. Seguiremo le partite live, minuto per minuto