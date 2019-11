Le due grandi rivali Brasile e Argentina si sfideranno venerdì in un match senza nessuna posta in palio, ma che si annuncia, come di consueto, ad alta tensione. L’Albiceleste di Scaloni - si legge in una nota - deve vendicare la sconfitta nella semifinale di Copa America (2-0 per i verdeoro con gol di Gabriel Jesus e Firmino) e per farlo dovrebbe puntare sul tridente da sogno con Lionel Messi, Sergio Aguero e con il Toro Lautaro Martinez sempre più protagonista nella sua nazionale nonostante la concorrenza e il brutto colpo alla testa subito nella sfida vinta dall'Inter contro il Verona. In campo neutro (a Riad, in Arabia Saudita) e con i precedenti in sostanziale equilibrio, il Brasile è leggermente favorito a quota 2,35 sulla lavagna, come riportato da Agipronews, mentre Messi e compagni sono proposti a 3,05. A 3,20 il pareggio. Tante le stelle in attacco, ma l'Under 2,5 (esito molto frequente negli ultimi confronti tra le due squadre) appare a quota 1,65 più probabile rispetto all'Over 2,5 (a 2,10). Per la Selecao i più attesi sono gli stessi che hanno deciso il 2-0 della Copa America: Gabriel Jesus e Firmino sono entrambi proposti in gol a 3,25, Imbarazzo della scelta per l'Argentina, anche se Messi ha sempre una marcia in più a quota 2,00. A 3,25 c'è Lautaro Martinez, mentre per Dybala il gol è bancato a 4,50.