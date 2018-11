Non solo Nations League in scena questa sera. Tante le amichevoli in giro per il mondo, tra le quali spicca sicuramente il match tra Brasile e Uruguay:



Perù-Ecuador 0-2 - 47' A. Valencia (E), 74' E. Valencia (E)

Giappone-Venezuela 1-1 - 40' Sakai (G), 81' Rincon (V)

Palestina-Pakistan 2-1 - 16' Bashir (Pak), 36' Norambuena (Pal), 76' Albadawi (Pal)

Emirati Arabi Uniti-Bolivia 0-0

Oman-Siria 1-1 - 31' Johar (O), 46' Kalfa 8S (S)

Arabia Saudita-Yemen 1-0 - 33' Ghareeb (A)

Brasile-Uruguay 1-0 - 76' rig Neymar (B)