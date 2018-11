Ecco i risultati delle amichevoli internazionali di oggi:



Argentina-Messico 2-0 - 2' Icardi (A), 87' Dybala (A)

Cile-Honduras 4-1 - 8' e 35' rig. Vidal (C), 40' Lopez (H), 61' Sanchez (C), 84' rig. Castillo (C)

Perù-Costa Rica 2-3 - 20' Flores (P), 41' McDonald (C), 54' Cruz (C), 73' Farfan (P), 77' Campbell (C)

El Salvador-Haiti 1-0 - 30' Rivas (E)

Panama-Ecuador 1-2 - 57' Cifuentes (E), 84' Cummings (P), 88' E. Valencia (E)