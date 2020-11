Tre impegni attendono l’Italia, nei prossimi giorni, con i massimi campionati che osserveranno un turno di riposo. Il primo - si legga in una nota - è l’amichevole con l’Estonia, a seguire il doppio confronto in Nations League contro la Polonia e la Bosnia in calendario per il gruppo 1 della Lega A. Il fischio d’inizio è per domani alle 20:45 all’Artemio Franchi di Firenze. Sarà sicuramente una formazione inedita quella che sarà schierata in campo per un confronto che ha sempre visto l’Italia vincente nelle sei gare sinora disputate. Inedita ma soprattutto sperimentale dove molto probabilmente troveranno posto Calabria e Pessina, i nerazzurri Bastoni e Gagliardini e successivamente anche D’Ambrosio con Soriano in cabina di regia e Sirigu tra i pali. Nonostante sarà schierata una squadra fortemente sperimentale e tutta, quindi, da scoprire, risultato scontato per i quotisti che bancano l’1 popolare a 1,08, distante anni luce dal 2 a 19,35 e con l’X a 8,00. E non solo, a 3,50 e 1,30 l’under/ over 2.5 e, tra i risultati esatti, il 4 – 0 moltiplica per 6,30, il 4 – 2 per 42,5 e il 4 – 3 per 240,00.