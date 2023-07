Il big match della notte tra Juventus e Barcellona non si è giocato a causa di un virus intestinale che ha colpito diversi giocatori del club spagnolo, così in America le protagoniste della nottata sono state le squadre di Premier League. A East Rutherford, in New Jersey, il Manchester United ha vinto 2-0 contro l'Arsenal nei tempi regolamentari e 5-3 ai calci di rigore. A decidere la gara i gol di Bruno Fernandes, nuovo capitano dopo l'addio di Maguire, e Sancho. Da segnalare l'assist del centrocampista 2005 Kobbie Mainoo che aveva già giocato le prime due amichevoli contro Leeds e Lione. Nell'Arsenal titolari i volti nuovi Timber e Rice; 90 minuti in panchina per Balogun, nel mirino dell'Inter.



L'ALTRA AMICHEVOLE - A Philadelphia, quando in Italia era notte fonda, il nuovo Chelsea di Pochettino ha vinto 4-3 col Brighton di De Zerbi. Botta e risposta nel primo tempo tra Welbeck e Nkunku (seconda rete in due partite), nella ripresa sono arrivati i gol di Mudryk, Gallagher, Jackson (primo gol) per il Chelsea e Joao Pedro - protagonista con gol e assist al debutto - e Undav per il Brighton. A mezz'ora dalla fine la squadra di De Zerbi è rimasta in dieci per un doppio giallo al difensore olandese van Hecke.