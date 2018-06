Prosegue il percorso di avvicinamento ai Mondiali di Russia 2018 con le amichevoli di alcune delle più importanti selezioni a livello globale.



Alle 18.15 si inizia con l'Inghilterra ospita la Nigeria in una gara gonfiata di aspettative dal grande pathos nato attorno alla nazionale africana. Alle 18.30 tocca alla Germania ospite dell'Austria con il calcio d'inizio che è stato rimandato (era in programma alle 18) per le avverse condizioni meteo che hanno colpito la città di Klagenfurt.



Alle 20.15 la Svezia che ha eliminato l'Italia affronta la Danimarca (avversaria in Russia della Francia) in una sfida a tinte nordeuropee mentre il match di cartello andrà in scena al Re Baldovino di Bruxelles fra Belgio e Portogallo. Chiude il programma delle amichevoli Mondiali Islanda-Norvegia.