Prosegue il programma di amichevoli, in attesa dell'inizio di Euro 2020. Zielinski segna, ma la sua Polonia non va oltre il pari con l'Islanda. La baby Spagna (giocano gli Under 21 dopo la positività al Covid di Busquets) affronta la Lituania con dieci giocatori al debutto in Nazionale maggiore: tra questi Brahim Diaz del Milan, che trova anche il gol su assist di un altro debuttante, Gonzalo Villar della Roma.





Kosovo-Guinea 1-2

60' Kouyate (G), 66' Kante (G), 90+3' Manaj (K).



Camerun-Nigeria 0-0



Benin-Zambia 2-2

13' Soukou (B), 18' Phiri (Z), 45+4' Tandi (Z), 78' Roche (B).



Polonia-Islanda 2-2

26' Gudmundsson (I), 34' Zielinski (P), 47' Bjarnason (I), 89' Swiderski (P).



Gambia-Togo 1-0

74' Gomez (G).



Ungheria-Irlanda 0-0 LIVE



Repubblica Ceca-Albania 1-1 LIVE

18' Schick (RC), 42' Cikalleshi (A).



Spagna-Lituania 2-0 LIVE

4' Guillamon (S), 24' Brahim Diaz (S).



Marocco-Ghana 0-0 LIVE



Senegal-Capo Verde 0-0 LIVE



Francia-Bulgaria 0-0 LIVE