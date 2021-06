Stasera in campo due avversarie dell'Italia nel girone degli Europei: vincono sia la Svizzera, sia la Turchia (con un gol del romanista Under). Nel Belgio entra a inizio ripresa il napoletano Mertens ed esce l'interista Lukaku, protagonista di un battibecco con il difensore greco Tzavellas (FOTO).





Nazionali - Amichevoli



Andorra-Irlanda 1-4

52' Vales (A), 58' e 61' Parrott, 84' Knight, 90' Horgan



Svizzera-Liechtenstein 7-0

19', 75' e 79' Gavranovic, 46' e 70' Fassnacht, 57' aut. Frick, 85' Fernandes



Turchia-Moldavia 2-0

58' Burak Yilmaz, 77' Under



Ucraina-Irlanda del Nord 1-0

10' Zubkov



Belgio-Grecia 1-0 (risultato parziale a fine primo tempo)

Thorgan Hazard