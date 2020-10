Non solo Italia-Moldova nel programma delle amichevoli serali. Quest'oggi in campo anche la Danimarca, che batte 4-0 le Isole Far Oer con i gol del bolognese Skov Olsen, dell'interista Eriksen, del parmense Cornelius e di Maehle. In campo anche il rossonero Kjaer. Pareggia 3-3 la Germania contro la Turchia: in campo Demiral. Cade l'Olanda, sconfitta 1-0 dal Messico (Raul Jimenez), in campo anche Hateboer e de Vrij. Pokerissimo (5-1) della Polonia sulla Finlandia, in campo Milik dal 1' per tutti i novanta minuti. Reti bianche tra Portogallo e Spagna: Ronaldo titolare e in campo per 72', mentre la Slovenia ne fa 4 a San Marino. Vittoria per 2-1 della Croazia sulla Svizzera (decide Pasalic), in campo anche Badelj e Rodriguez oltre ai subentrati Brozovic, Perisic, Rog e Freuler. A chiudere il programma è il 7-1 della Francia all'Ucraina di Shevchenko: apre Camavinga, doppio Giroud, autogol di Mykolenko poi Tolisso, Mbappe e Griezmann. Di seguito tutti i risultati:



Nicaragua-Guatemala 0-0

Zambia-Malawi 1-0

Cipro-Rep. Ceca 1-2

Danimarca-Isole Far Oer 4-0

Estonia-Lituania 1-3

Malta-Gibilterra 2-0

Montenegro-Lettonia 1-1

Lussemburgo-Liechtenstein 1-2

Austria-Grecia 2-1

Andorra-Capo Verde 1-2

Germania-Turhia 3-3

Italia-Moldavia 6-0

Olanda-Messico 0-1

Polonia-Finlandia 5-1

Portogallo-Spagna 0-0

Slovenia-San Marino 4-0

Svizzera-Croazia 1-2

Francia-Ucraina 7-1