Serata di amichevoli tra Nazionali, con vista sui prossimi Europei. L'Olanda pareggia contro la Scozia, la doppietta di Depay permette agli Oranje di riacciuffare due volte i britannici. Pari anche tra la Germania di Gosens e la Danimarca di Eriksen, Kjaer, Maehle e Skov Olsen (più Damsgard e Stryger Larsen entrati dalla panchina). L'Inghilterra supera l'Austria grazie a Saka, mentre la Francia travolge il Galles (in dieci dal 26' per l'espulsione di Williams, fallo di mano che provoca rigore): Benzema torna in campo con la nazionale transalpina 2064 giorni dopo l'ultima volta, ma il nuovo debutto è rovinato dal rigore che Ward gli para; ci pensano Mbappé, una magia di Griezmann e Dembele a regalare comunque il sorriso a Deschamps.



Olanda-Scozia 2-2

11' Hendry (S), 17' Depay (O), 64' Nisbet (S), 89' Depay (O).



Germania-Danimarca 1-1

48' Neuhaus (G), 71' Poulsen (D).



Inghilterra-Austria 1-0

57' Saka (I).



Francia-Galles 3-0

35' Mbappé (F), 48' Griezmann (F), 79' Dembele (F).