Continua la serie di amichevoli in vista del prossimo Europeo, con diversi calciatori di Serie A impegnati stasera. Nel pareggio per 1-1 tra Croazia e Armenia spicca il gol dell'interista Perisic, mentre è il napoletano Elmas ad andare a segno nella sfida terminata in parità tra Macedonia del Nord e Slovenia.



E' letteralmente scatenato l'attaccante della Lazio Muriqi, che rifila ben 4 a San Marino, mentre finiscono 1-1 Slovacchia-Bulgaria e Polonia-Russia.