Come racconta il Corriere dello Sport, i giocatori del Napoli vorrebbero spiegare in una conferenza stampa i motivi dell'ammutinamento: "E allora, la settimana della squadra: cruciale e delicata tanto quanto quella di Ancelotti. Le difficoltà sono palesi, evidenti fino alla noia, però dopo lo schiaffo di Champions (no al ritiro) e la decisione del club di multare tutti decurtando lo stipendio lordo del mese (fino al 25 percento), provando anche a intentare una causa civile per lesione dell’immagine, il gruppo ha deciso di concentrarsi esclusivamente sul calcio. Sul Milan: il prossimo, fondamentale impegno di San Siro. Anzi: i calciatori avrebbero già voluto e vorrebbero ancora parlare per spiegarsi pubblicamente e ricomporre la frattura con la società e la città, in aperta contestazione anche per la crisi di risultati, ma il permesso è stato negato. Al silenzio stampa non si deroga, nulla da fare: e il caso-Elmas, nei cui confronti il club azzurro ha anticipato sanzioni disciplinari per aver concesso un’intervista in Nazionale a un quotidiano macedone, ha confermato la linea dura".