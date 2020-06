. E, per i colori rossoneri, non mancano mai le dimostrazioni d'amore: in una delle sue ultime storie, infatti, Claudiaha vestito uno dei suoi gatti con la maglia dele una didascalia che non lascia spazio a interpretazioni: "Love of my Life".E in attesa di fare il tifo per l'amore della sua vita, che prima scenderà in campo in Coppa Italia per la semifinale di ritorno contro lae poi in campionato, Claudia si rilassa a bordo piscina. In costume. Per godersi il sole. E facendo felici i suoi followers.