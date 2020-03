Lo Sporting ha comunicato nella giornata di oggi il suo nuovo allenatore: si tratta di Ruben Amorim, che per liberarsi dallo Sporting Braga è costato ben 10 milioni di euro, diventando uno degli allenatori più costosi della storia. Scopriamo dunque la top 10 degli allenatori per i quali sono state sborsate le somme più elevate della storia del calcio, nella quale figurano anche vecchie conoscenze del calcio italiano. A partire dal basso:



10 – Leonardo Jardim, 3 milioni per passare dallo Sporting al Monaco nel 2014



9 – Sergio Conceiçao, stessa cifra del collega portoghese, per trasferirsi dal Nantes al Porto nel 2017



8 – Carlo Ancelotti, nel 2013 pagato 3.8 milioni dal Real Madrid per liberarsi dal PSG



7 – Manuel Pellegrini, ancora protagonista il Real che nel 2009 ha pagato 4 milioni per strapparlo al Villareal



6 – Brendan Rodgers, passato dallo Swansea al Liverpool per 6.2 milioni nel 2016



5 – Mark Hughes, stessa somma riportata in sesta posizione per trasferirsi dal Blackburn al City nel 2008



4 – José Mourinho, nel 2010 passato dall’Inter del triplete al Real Madrid per 8 milioni



3 – Ruben Amorim, poche ore fa dallo Sporting Braga allo Sporting Portugal per 10 milioni



2 – Brendan Rodgers, seconda apparizione in classifica: dal Celtic al Leicester nel 2019 per 10.9 milioni



1 - André Villas-Boas, al comando di questa classifica grazie ai 15 milioni spesi dal Chelsea per strapparlo al Porto nel 2011.