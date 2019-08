Il mercato impazza, le voci corrono più veloci delle fantasie e, tra chi preferisce uno all'altro, la Juventus pensa concretamente al suo prossimo futuro. Una questione di gol, di attaccanti, insomma, perch​é alla fine sono proprio loro a fare la differenza tra una vittoria, un pareggio ed una sconfitta. Di gol, se ne intende e molto bene,, che in Serie A ha raggiunto i 113 sigilli e, ancor più, ha vinto tre scudetti con la maglia della Juventus.Amoruso non ha dubbi, messo repentinamente di fronte alla scelta. Tra Dybala e Lukaku, ci sono anni luce di distanza per quanto riguarda le caratteristiche, ma,ammette Amoruso. Importante sarà, però...