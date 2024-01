Amoruso bacchetta la Fiorentina: 'Con l'Inter ho visto poco. E su Lautaro non sbaglia solo Parisi'

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze dove ha analizzato il momento dei viola: "Il rigore sbagliato di ieri sera lo considero un errore venale. La tensione al rientro è diversa, ci sta, non ne faccio una colpa a Nico. Mi sarei aspettato che guardasse il portiere, perché Sommer è un pararigori, le altre volte lo aveva fatto per vedere se aprire o chiudere la caviglia. Per capire dove si butta il portiere si guarda il suo piede d'appoggio, dove va il peso. Un rigore parato è peggio di un rigore sbagliato, perché un rigore calciato con una discreta potenza e precisione è scientificamente imparabile."



LA PRESTAZIONE - Non ho visto molto, mi aspettavo di più dalla squadra. Una grande occasione, un altro paio di buone opportunità, dispiace commentare una sconfitta. L'Inter è andata in difficoltà. Inizio a pensare, ricordandomi le richieste di Italiano e vedendo che non sono ancora state soddisfatte, che ci sia qualcosa che non funziona. Parisi? Secondo me soffre tanto la pressione. Sono sempre un po' più buono con i giovani, ma lo vedi che è stressato dal dover dimostrare a tutti i costi. La marcatura su Lautaro è completamente sbagliata, ma non solo da parte di Parisi, perché davanti a Lautaro non c'era nessuno.