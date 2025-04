Amoruso consiglia la Fiorentina: "Comuzzo va venduto a certe cifre. Nzola? Se non fa casino ci sta tenerlo"

Getty Images

L'ex difensoreè intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "La Fiorentina quest'anno ha uno dei record forse storici con le grandi squadre. Deve dare la sua partita, è il Milan che sulla carta ha molto più da rimetterci per rimanere attaccata al treno devi vincerla, ma non mi aspetto la squadra di Palladino che vada alta a pressare, sarà la solita Fiorentina anche nei singoli, col solo Gosens a rientrare se sta bene"."Sta dando il suo apporto, ma è tutta la squadra che è salita di condizione. Dodò, Parisi - Gosens lo fa da una vita - hanno capito come si gioca a cinque. In più ci metto il centrocampo a tre e la maggior conoscenza tra i giocatori del reparto difensivo. Fagioli sta semplificando per tempi e facilità di andare in verticale, un fondamentale in cui, complice l'assenza di Adli, la Fiorentina faceva molta difficoltà. Parisi quest'anno ha fatto delle ottime partite, sta avendo una crescita importante. Non è un caso che Palladino abbia scelto lui e non Biraghi. Un allenatore lascia fare quelli che non sono utili e si tiene quelli che invece gli fanno comodo".

- "È arrivato ad un livello tale, superando le aspettative e ha dimostrato ina maturità pazzesca, deve continuare ad allenarsi al massimo. Se arrivasse l'offerta dei classici 40 milioni lo venderei, nel calcio non ci sono certezze. È impopolare, ma avresti soldi freschi. E inoltre hai già una difesa che sta dimostrando di essere forte e affidabile, anche con lui in panchina".- "Se non fa casino e sta in panchina lo puoi anche tenere in rosa. Davanti ha una montagna, il Kilimagiaro da scalare. Se non sei all'altezza, ti accomodi. Quando c'è bisogno ti devi far trovare pronto"