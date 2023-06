Venerdì sera in prima serata su Rai Due è andata in onda. Tra i personaggi famosi che hanno partecipato al programma, oltre all'attore porno Rocco Siffredi, c'era ancheai Rangers di Glasgow. Ma anche in Inghilterra (al Blackburn), come il diretto interessato ha ricordato alla conduttriceNELLALEDISvelato il mistero,Sempre ieri sera, ma in diretta tv, Amoruso era ospite alla trasmissione di Sky sul calciomercato.