L'ex calciatore Lorenzo Amoruso è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze. Queste le sue parole anche sull'arbitraggio sulla sfida di Conference fra Fiorentina e Braga: "Si sono viste tante cose positive, come il gol di Cabral. Non capisco come sia possibile non aver dato il primo gol, arbitro e VAR vanno puniti e lasciati fuori dalle coppe per 6-7 anni, è una stupidaggine che non può avere spiegazione, ci si complica la vita in maniera inutile e esagerata. Tornando a Cabral, si muove meglio e anche i compagni lo servono meglio perché forse lo stanno conoscendo di più, mi auguro possa continuare così per il bene suo e della Fiorentina."